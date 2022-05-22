ППО знешкодила чотири крилаті ракети, випущені Росією по Житомирщині

Про це повідомило Повітряне командування "Центр".

"Сьогодні 22 травня близько 13:00 ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Житомирської області. Чотири крилаті ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр". Три ракети ліквідовано авіацією, та одну підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що Житомирщину атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Рашисти вдруге за три дні вдарили ракетами по Малину, що на Житомирщині.

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