Знімки компанії Planet Labs опублікували у твіттері.

"Кілька нових систем протиповітряної оборони ТОР на острові, нещодавно доставлених краном 9 червня", - йдеться в описі до фото.

6 червня стало відомо, що росіяни перемістили засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у Чорному морі.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня українськими ракетами з комплексу "Нептун".

18 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що крейсер було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".

13 травня українська розвідка повідомила, що Росія розмістила комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2" на захопленому острові Зміїний.

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