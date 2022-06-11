На Зміїному зафіксували нові ППО російських загарбників
Від 10 червня на супутникових знімках острова Зміїний помітили розміщення рашистами нових комплексів протиповітряної оборони
Знімки компанії Planet Labs опублікували у твіттері.
"Кілька нових систем протиповітряної оборони ТОР на острові, нещодавно доставлених краном 9 червня", - йдеться в описі до фото.
- 6 червня стало відомо, що росіяни перемістили засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у Чорному морі.
- Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня українськими ракетами з комплексу "Нептун".
- 18 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що крейсер було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".
- 13 травня українська розвідка повідомила, що Росія розмістила комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2" на захопленому острові Зміїний.
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