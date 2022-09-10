На звільнених територіях Харківщини знайшли два тіла закатованих цивільних
У звільненому селищі Гракове Чугуївського району Харківської області поліція виявила тіла двох закатованих мирних мешканців
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Після звільнення селища Гракове 7 вересня, один із мешканців звернувся до поліції. Він розповів, що російські окупанти змусили його закопати тіла двох чоловіків.
Уже 9 вересня правоохоронці виявили біля території приватного домоволодіння два тіла з вогнепальними пораненнями на потилиці та зі слідами катувань. За попередньою інформацією, чоловіків вбили російські солдати в березні під час окупації села.
Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).
- ЗСУ за кілька днів звільнили понад 1 тис. кв. км на Харківщині та взяли під контроль 30 населених пунктів.
- За даними Інституту вивчення війни, українські воїни звільнили понад 2,5 тис. кв. км у ході контрнаступу.
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