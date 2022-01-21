"Набагато більше, ніж звичайний напій": Італія попросила ЮНЕСКО внести еспресо до списку Всесвітньої спадщини

Про це повідомляє The Guardian.



"Це справжній ритуал і вираз нашої соціальної спільності, яка відрізняє нас у всьому світі", - сказав заступник міністра сільського господарства Італії Джанмарко Чентінайо.



За даними Італійського інституту еспресо, який засновали у 1998 році, ринок цього напою оцінюється в більш ніж €4 мільярди на рік - понад 90% італійців щодня випивають хоча б одну чашку еспресо.



Видання пише, що вже були спроби включити еспресо до списку спадщини ЮНЕСКО, але їх так і не завершили. Заступник міністра сільського господарства впевнений, що національна комісія Італії при ЮНЕСКО схвалить заявку. Вердикт очікується навесні.



Довідка: Еспресо - метод приготування кави шляхом пропускання гарячої води (85-97°C) під тиском 9 бар через попередньо затепінговану таблетку свіжозмелених кавових зерен та однойменний міцний концентрований кавовий напій, вкритий густою пінкою під назвою крема.

Нагадаємо, кримськотатарський орнамент Орьнек включили до спадщини ЮНЕСКО.

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