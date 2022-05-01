"Набіг орди": Укрзалізниця попередила про можливі збої в роботі онлайн-сервісів через хакерські атаки
Онлайн-сервіси Укрзалізниці працююють з технічними збоями через хакерські атаки
Про це Укрзалізниця повідомила у Телеграм.
"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої", – йдеться у повідомленні.
У держкомпанії додали, що каси на вокзалах працюють у штатному режимі, поїзди курсують за розкладом.
- Нагадаємо, з 22 квітня Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Сумами.
- 16 квітня Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Черніговом.
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