"Набіг орди": Укрзалізниця попередила про можливі збої в роботі онлайн-сервісів через хакерські атаки

Про це Укрзалізниця повідомила у Телеграм.



"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої", – йдеться у повідомленні.



У держкомпанії додали, що каси на вокзалах працюють у штатному режимі, поїзди курсують за розкладом.

Нагадаємо, з 22 квітня Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Сумами.

16 квітня Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Черніговом.

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