Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Узяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення президента Байдена, це один із найбільш представницьких майданчиків для захисту нашого устрою – устрою вільних народів. Уже другий такий Саміт. Загалом у нас не так і багато у світі настільки представницьких можливостей говорити саме про демократію, про захист свободи в усіх її аспектах. І добре, що зараз маємо таку можливість об'єднувати зусилля для того, щоб віднайти більше енергії, більше перспектив для демократії", - сказав Зеленський.

За словами президента, Україна представила на саміті "максимально практичну" позицію.

"Позиція України, як і завжди, дуже конкретна, максимально практична. І майже в усіх промовах лідерів на Саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей. Я дякую за це кожному лідеру, кожному народу, який відчуває так само, як і ми, що цінності свободи варті найпотужнішого захисту", - сказав Зеленський.

Президент також подякував США та закликав демократичні країни в усьому світі єднатися заради перемоги міжнародного права.

"Зараз завдяки українській сміливості, завдяки лідерству США, президента Байдена, завдяки Конгресу США та кожного й кожної, хто працює для консолідації світу, ми маємо найбільше за довгий час єднання демократичних країн. І це єднання, як бачимо, достатнє, щоб боротися за свободу. Але, щоб перемогти у протистоянні з тиранією, потрібне більше єднання. Впевнений, що демократичний світ здатен його досягти. Здатен перемогти. Демократії потрібна перемога! Якнайшвидше. І всі ми разом: українці, усі європейці, наші американські союзники, наші друзі на всіх континентах – в Африці, в Азії, в Латинській Америці, в Австралії – будемо робити все, щоб перемогу наблизити. Перемогу України. Перемогу свободи. Перемогу міжнародного порядку, заснованого на правилах", - підсумував Зеленський.