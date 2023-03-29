"Наблизити перемогу порядку, заснованого на правилах": Зеленський взяв участь у глобальному Саміті за демократію
Президент Володимир Зеленський взяв участь у глобальному Саміті за демократію, який відбувається 28-30 березня
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Узяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення президента Байдена, це один із найбільш представницьких майданчиків для захисту нашого устрою – устрою вільних народів. Уже другий такий Саміт. Загалом у нас не так і багато у світі настільки представницьких можливостей говорити саме про демократію, про захист свободи в усіх її аспектах. І добре, що зараз маємо таку можливість об'єднувати зусилля для того, щоб віднайти більше енергії, більше перспектив для демократії", - сказав Зеленський.
За словами президента, Україна представила на саміті "максимально практичну" позицію.
"Позиція України, як і завжди, дуже конкретна, максимально практична. І майже в усіх промовах лідерів на Саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей. Я дякую за це кожному лідеру, кожному народу, який відчуває так само, як і ми, що цінності свободи варті найпотужнішого захисту", - сказав Зеленський.
Президент також подякував США та закликав демократичні країни в усьому світі єднатися заради перемоги міжнародного права.
"Зараз завдяки українській сміливості, завдяки лідерству США, президента Байдена, завдяки Конгресу США та кожного й кожної, хто працює для консолідації світу, ми маємо найбільше за довгий час єднання демократичних країн. І це єднання, як бачимо, достатнє, щоб боротися за свободу. Але, щоб перемогти у протистоянні з тиранією, потрібне більше єднання. Впевнений, що демократичний світ здатен його досягти. Здатен перемогти. Демократії потрібна перемога! Якнайшвидше. І всі ми разом: українці, усі європейці, наші американські союзники, наші друзі на всіх континентах – в Африці, в Азії, в Латинській Америці, в Австралії – будемо робити все, щоб перемогу наблизити. Перемогу України. Перемогу свободи. Перемогу міжнародного порядку, заснованого на правилах", - підсумував Зеленський.
- Раніше держдепартамент США назвав однією з основних тем Саміту за демократію напад РФ на Україну.
- На Саміт за демократію не запросили Туреччину та Угорщину.
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