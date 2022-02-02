НАБУ опублікувало запис розмови нардепа-"слуги" Кузьміних, підозрюваного в отриманні хабаря

Відповідне відео НАБУ опублікувало на сайті.



Слідство встановило, що восени 2021 року представниці приватної компанії натякнули, що якщо вона планує постачати медобладнання лікарням у Житомирській області, варто це узгодити з одним із нардепів.



Депутат нібито пообіцяв їй забезпечити перемогу в тендерах із закупівлі обладнання за гроші бюджету. Спершу такі закупівлі на 40 млн грн здійснила "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка".



НАБУ заявляє, що Кузьміних хотів за свої "послуги" 30% від сум договорів, укладених із лікарнею як гарантія майбутньої співпраці щодо закупівель медобладнання іншими лікарнями Житомирської області у 2022 році.



Після отримання оплати від лікарні за тендер на систему ультразвукової діагностики, депутат нібито попросив передати йому 30% від суми договору - 558 тис. грн.



Слідство встановило, що він планував використати таку схему і до інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання МРТ (мав заробити на цьому 11,25 млн грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (отримав би майже 400 тис. грн).



У розмовах, які оприлюднило НАБУ, представниця приватної фірми телефонує Кузьміних. Вона погоджує з ним дії щодо постачання обладнання для лікарні, а нардеп гарантує, що її компанія виграє тендер та їм перерахують гроші з державного бюджету.



За версією слідчтва, за першим контрактом лікарня не отримала вчасно гроші, тож представниця компанії зателефонувала депутату і на це скаржилася. Кузьміних відповів їй, що він начебто зустрічався з очільником МОЗ Віктором Ляшком і розповів йому про цю затримку коштів житомирською лікарнею. Невдовзі після цього лікарня перерахувала гроші.



Нагадаємо, 28 січня 2022 детективи НАБУ затримали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

31 січня Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Сергію Кузьміних.

У САП повідомили, що Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.

2 лютого Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.