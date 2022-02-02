НАБУ опублікувало запис розмови нардепа-"слуги" Кузьміних, підозрюваного в отриманні хабаря
Національне антикорупційне бюро України опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в отриманні понад півмільйона грн хабаря
Відповідне відео НАБУ опублікувало на сайті.
Слідство встановило, що восени 2021 року представниці приватної компанії натякнули, що якщо вона планує постачати медобладнання лікарням у Житомирській області, варто це узгодити з одним із нардепів.
Депутат нібито пообіцяв їй забезпечити перемогу в тендерах із закупівлі обладнання за гроші бюджету. Спершу такі закупівлі на 40 млн грн здійснила "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка".
НАБУ заявляє, що Кузьміних хотів за свої "послуги" 30% від сум договорів, укладених із лікарнею як гарантія майбутньої співпраці щодо закупівель медобладнання іншими лікарнями Житомирської області у 2022 році.
Після отримання оплати від лікарні за тендер на систему ультразвукової діагностики, депутат нібито попросив передати йому 30% від суми договору - 558 тис. грн.
Слідство встановило, що він планував використати таку схему і до інших договорів у майбутньому, зокрема на постачання МРТ (мав заробити на цьому 11,25 млн грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (отримав би майже 400 тис. грн).
У розмовах, які оприлюднило НАБУ, представниця приватної фірми телефонує Кузьміних. Вона погоджує з ним дії щодо постачання обладнання для лікарні, а нардеп гарантує, що її компанія виграє тендер та їм перерахують гроші з державного бюджету.
За версією слідчтва, за першим контрактом лікарня не отримала вчасно гроші, тож представниця компанії зателефонувала депутату і на це скаржилася. Кузьміних відповів їй, що він начебто зустрічався з очільником МОЗ Віктором Ляшком і розповів йому про цю затримку коштів житомирською лікарнею. Невдовзі після цього лікарня перерахувала гроші.
- Нагадаємо, 28 січня 2022 детективи НАБУ затримали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
- 31 січня Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Сергію Кузьміних.
- У САП повідомили, що Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.
- 2 лютого Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.
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