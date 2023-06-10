Про це йдеться на сторінці G7AmbReformUA у твіттер.

Велика сімка вважає важливим поновлення декларування, посилення Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також забезпечення конституційного правосуддя.

"Зусилля боротьби з корупцією та інституційною реформою мають вирішальне значення для майбутнього України. Посли G7 залишаються відданими подальшій підтримці їх впровадження", - заявили посли G7.

Щодо НАБУ та САП Велика сімка пропонує ухвалити нові законодавчі акти, спрямовані на вдосконалення процедур відбору керівника та ключових посадових осіб САП і посилити здатність регулювати її організаційну діяльність. Посли G7 також пропонують посилити незалежність Нацбанку України.

Велика сімка пропонує прийняти та запровадити законодавство про прозорий відбір суддів Конституційного суду на меритократичній основі.

відновлення вимоги декларування майна та фінансування політичних партій; посилення НАБУ та САП; та забезпечення конституційного правосуддя.

➡️https://t.co/dv0EqPgaC0 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 9, 2023