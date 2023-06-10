НАБУ, САП, НБУ та відновлення декларування: Посли G7 вказали Україні основні напрямки реформ
Посли країн Великої сімки назвали ключові реформи, які має провести у найближчі місяці Україна для успішного майбутнього та конструктивної співпраці
Про це йдеться на сторінці G7AmbReformUA у твіттер.
Велика сімка вважає важливим поновлення декларування, посилення Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також забезпечення конституційного правосуддя.
"Зусилля боротьби з корупцією та інституційною реформою мають вирішальне значення для майбутнього України. Посли G7 залишаються відданими подальшій підтримці їх впровадження", - заявили посли G7.
Щодо НАБУ та САП Велика сімка пропонує ухвалити нові законодавчі акти, спрямовані на вдосконалення процедур відбору керівника та ключових посадових осіб САП і посилити здатність регулювати її організаційну діяльність. Посли G7 також пропонують посилити незалежність Нацбанку України.
Велика сімка пропонує прийняти та запровадити законодавство про прозорий відбір суддів Конституційного суду на меритократичній основі.
- Нагадаємо, посли G7 10 лютого закликали український парламент відновити електронне декларування.
- Велика сімка (G7) на саміті у японській Хіросімі 19 травня підтвердила зобов'язання надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні.
- 1 червня в Україні призначили новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. В ЄС схвально відреагували, зазначивши, що це що розблокує судову реформу та стане ще одним кроком до членства в ЄС.
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