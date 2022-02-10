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НАБУ вже провело перші допити у справі про ДТП із Трухіним, - Ситник

10 лютого, 2022 четвер
20:57
Суспільство НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив, що бюро вже провело першочергові слідчі дії у справі про ДТП за участі народного депутата фракції "Слуга Народу" Олександра Трухіна

Про це Ситник розповів під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Відео (з місця ДТП, - ред.) ми отримали і розслідування триває. Першочергові слідчі дії проведено, в тому числі й допити. Але ми зараз не будемо розказувати, де, що і як ми встановили", - сказав директор НАБУ.

Ситник додав, що суспільний інтерес до справи дуже великий, а тому потрібно швидко розслідувати справу "без зайвих коментарів, щоб не створювати можливості для спекуляцій".
 

  • Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
  • Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
  • Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії. 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
  • МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом. 4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти. 
  • Відеозапис з нагрудних реєстраторів патрульних із місця ДТП з Трухіним не передали слідчим Нацполіції і Державного бюро розслідувань, бо вона не збереглась, кажуть в ОГПУ.
  • ДБР допитало поліцейського Сергія Петрика, який відмовився від хабаря депутата Верховної Ради Олександра Трухіна. На допиті 9 лютого поліцейські не підтвердили інформацію про те, щоТрухін пропонував їм хабар після вчинення ДТП. 
  • Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що до інформації з нагрудної камери патрульного з місця ДТП мали доступ близько сотні поліцейських, тому неможливо визначити, хто саме зняв інформацію із сервера.


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ДТП
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Артем Ситник
Слуга народу
Національне антикорупційне бюро
Національне антикорупційне бюро України
Олександр Трухін
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