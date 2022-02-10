НАБУ вже провело перші допити у справі про ДТП із Трухіним, - Ситник

Про це Ситник розповів під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Відео (з місця ДТП, - ред.) ми отримали і розслідування триває. Першочергові слідчі дії проведено, в тому числі й допити. Але ми зараз не будемо розказувати, де, що і як ми встановили", - сказав директор НАБУ.

Ситник додав, що суспільний інтерес до справи дуже великий, а тому потрібно швидко розслідувати справу "без зайвих коментарів, щоб не створювати можливості для спекуляцій".

