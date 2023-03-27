Начальник окупаційної поліції Маріуполя ушпиталений у тяжкому стані, - радник мера
Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що начальник окупаційної поліції Маріуполя Михайло Москвін потрапив у відділення інтенсивної терапії у важкому стані
Про це він пише у телеграмі, опираючись на дані Маріупольського Спротиву.
Андрющенко також зазначив, що маріупольських лікарів до Москвіна не пускають.
Раніше про замах на Москвіна повідомляли пропагандистські видання РФ.
Радник підкреслив, що через замах на окупанта у Маріуполі росіяни переміщають засоби ППО з Центрального та Приморського району до Лівобережжя.
"Русні стало абсолютно некомфортно в місті. Ніхто не може тут почуватись в безпеці, якщо він росіянин або зрадник. Хороша тенденція", - пише радник.
- У понеділок, 27 березня, в окупованому Маріуполі Донецької області було чути вибух.
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