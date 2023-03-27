Про це він пише у телеграмі, опираючись на дані Маріупольського Спротиву.

Андрющенко також зазначив, що маріупольських лікарів до Москвіна не пускають.

Раніше про замах на Москвіна повідомляли пропагандистські видання РФ.

Радник підкреслив, що через замах на окупанта у Маріуполі росіяни переміщають засоби ППО з Центрального та Приморського району до Лівобережжя.

"Русні стало абсолютно некомфортно в місті. Ніхто не може тут почуватись в безпеці, якщо він росіянин або зрадник. Хороша тенденція", - пише радник.