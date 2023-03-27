Про це повідомив у telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Зазначається, що в Маріуполі о 08:07 в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

"Маріупольський спротив завдав удару в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топвійськових. Подробиці згодом", - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.