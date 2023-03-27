У Маріуполі зранку пролунав вибух: підірвано автівку командира окупантів
У понеділок, 27 березня, в окупованому Маріуполі Донецької області було чути вибух
Про це повідомив у telegram-каналі Маріупольської міської ради.
Зазначається, що в Маріуполі о 08:07 в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.
"Маріупольський спротив завдав удару в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топвійськових. Подробиці згодом", - повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
- У понеділок, 27 березня, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області поблизу казарм пролунало кілька вибухів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.78
-
EUR
Купівля 40.43Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе