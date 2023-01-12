Над Чорним морем, поблизу Одещини, українська ППО збила безпілотник ворога

Про це повідомляє речник оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

"Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку півдня країни, залучаючи безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня", - пише Назаров.

Повідомляється, що вночі 11 січня засобами ППО знищено дрон РФ над Чорним морем на підльоті до Одещини.

Також 11 січня українська ППО ліквідувала російський безпілотник над Чорним морем.

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