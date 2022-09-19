Над Дніпропетровщиною ППО збила російський безпілотник
19 вересня сили Протиповітряної оборони ЗСУ збили БПЛА російської армії
Про це інформує в фейсбуці Повітряне командування "Схід".
"Біля 14-ї години в Кам'янському районі Дніпропетровщини розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збитий ворожий БПЛА", - йдеться в повідомленні.
- 18 вересня повідомляли, що в Нікопольському районі росіяни поранили трьох людей, обстріляли приватні та багатоповерхові житлові будинки, господарчі споруди, ринок, будівлю РДА, дитсадок, школу, стадіон, магазини.
- Також 18 вересня росіяни випустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів, двоє цивільних загинули, троє постраждали.
- Війська РФ з "градів" обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Понад 40 снарядів прилетіли по громадах.
- 19 вересня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього поранена жінка, яка у цей момент їхала на велосипеді.
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