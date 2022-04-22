Над Кіровоградщиною ППО збила дві ворожі ракети, – голова ОВА
Над Кіровоградщиною у четвер, 21 квітня, ввечері українська протиповітряна оборона знищила дві ворожі ракети
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Чистий четвер у небі над Кіровоградщиною завершився знищенням українською ППО двох ворожих ракет", – розповів він.
Райкович наголосив, що для російського агресора не існує віками уставлених православних традицій. Крім цього голова ОВА висловив подяку ЗСУ.
- Додамо, українська розвідка вияснила, що російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття. Окрім цього встановили, що у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система ПГИ-2М, розроблена в 1977 році.
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