Над Кіровоградщиною ППО збила дві ворожі ракети, – голова ОВА

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Чистий четвер у небі над Кіровоградщиною завершився знищенням українською ППО двох ворожих ракет", – розповів він.

Райкович наголосив, що для російського агресора не існує віками уставлених православних традицій. Крім цього голова ОВА висловив подяку ЗСУ.

Додамо, українська розвідка вияснила, що російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття. Окрім цього встановили, що у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система ПГИ-2М, розроблена в 1977 році.