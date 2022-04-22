"Сучасні" крилаті ракети РФ оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття, – розвідка
Українська розвідка вияснила, що російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття, а їхня навігаційна система розроблена в 1977 році
Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999-го до 2013 рік, і російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. У розвідці наголошують, що електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної.
"Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися Воронезьким заводом радіодеталей, мінським заводом "Інтеграл" та іншими підприємствами радянського союзу", – додають у повідомленні.
Окрім цього встановили, що у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система ПГИ-2М, розроблена в 1977 році.
- Раніше розвідка повідомляла, що рашисти повністю ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів.
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