"Сучасні" крилаті ракети РФ оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття, – розвідка

Про це пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Ракети типу Х-101 виготовлялися з 1999-го до 2013 рік, і російські ЗМІ повідомляли про них як про гордість новітньої високоточної російської зброї. Щоправда, результат застосування окупантами ракет Х-101 під час бойових дій в Україні спростував заявлену ефективність. У розвідці наголошують, що електронна компонентна база виявилася дуже далекою від сучасної.

"Проведений українськими експертами аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101 засвідчив, що "сучасні" блоки наведення розроблені у 1960-1970 рр. та випускалися Воронезьким заводом радіодеталей, мінським заводом "Інтеграл" та іншими підприємствами радянського союзу", – додають у повідомленні.

Окрім цього встановили, що у "новітніх" ракетах використовується навігаційна система ПГИ-2М, розроблена в 1977 році.