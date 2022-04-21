Рашисти повністю ізолюють захоплені населені пункти та розстрілюють волонтерів, - українська розвідка
Російські окупаційні війська повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів
Про це повідомляє ГУР МО.
Зокрема, на сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району, Харківської області. Виїзд можливий виключно на територію РФ.
"Діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з СМТ Шевченкове. Станом на 20 квітня в районі відсутній мобільний зв’язок. Багато населених пунктів залишились без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються", - пишуть розвідники.
- Раніше ГУР МО повідомляло, що псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової мобілізації
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