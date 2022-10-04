Над Одесою збили дрон-камікадзе, який намагався атакувати місто
У вівторок, 4 жовтня, сили протиповітряної оборони збили дрон-камікадзе, який намагався атакувати Одесу
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
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Ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Силами ППО безпілотний літальний апарат знищено над морем.
- У ніч з 29 на 30 вересня російські дрони-камікадзе іранського виробництва атакували Миколаїв і Одесу.
- 4 жовтня Міноборони показало іранський безпілотник Mohajer-6, яким росіяни намагалися атакувати Одесу.
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