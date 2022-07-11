Над Україною збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан", - виробник безпілотників

Про це повідомляє у Facebook компанія-виробник безпілотників "БЛІЦ Безпілотні Системи".

"Камікадзе з кумулятивним зарядом КЗ-6 (3 кг). Електричний, штовхаючий гвинт. На носі прозорий купол і камера на підвісі", - йдеться у повідомлені.

У коментарях компанія уточнила модель безпілотника.

"Білоруський баражуючий боєприпас "Чекан". Навантаження 2+ кг, радіус дії 25+ км", - зазначив виробник дронів.

Раніше, 8 липня, над Харківщиною українські війська збили ворожий безпілотник, імовірно, типу "Орлан-10".