Над Україною збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан", - виробник безпілотників
Над Україною збили білоруський баражуючий боєприпас (безпілотник-камікадзе з бойовою частиною) "Чекан"
Про це повідомляє у Facebook компанія-виробник безпілотників "БЛІЦ Безпілотні Системи".
"Камікадзе з кумулятивним зарядом КЗ-6 (3 кг). Електричний, штовхаючий гвинт. На носі прозорий купол і камера на підвісі", - йдеться у повідомлені.
У коментарях компанія уточнила модель безпілотника.
"Білоруський баражуючий боєприпас "Чекан". Навантаження 2+ кг, радіус дії 25+ км", - зазначив виробник дронів.
- Раніше, 8 липня, над Харківщиною українські війська збили ворожий безпілотник, імовірно, типу "Орлан-10".
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