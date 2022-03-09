Над Житомирщиною літак ЗСУ знищив російську крилату ракету
Над містом Радомишль Житомирської області літак ЗСУ знищив російську ракету
Про це повідомляє Радомишльська міська рада.
"За попередньою інформацією, була знешкоджена крилата ракета винищувачем ЗСУ. Уламки ракети було розкидано по місту", – йдеться у повідомленні.
В повідомленні також зазначають, що близько 5 години ранку над містом на низькій висоті пролетів надзвуковий літак, від чого в будинках повилітали шибки.
- Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу у Німеччині, але просить у США надати інші літака.
- Водночас США відповіли відмовою на пропозицію польської влади передати на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині польські винищувачі МіГ-29 для підтримки України за умови надання Польщі літаків на заміну.
- Президент України Володимир Зеленський вкотре дорікнув Заходу за надто повільну реакцію на загрози Україні. Він заявив, що Польща готова надати Україні бойові літаки, але залишилося вирішити технічні питання.
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