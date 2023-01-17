Про це заявив у понеділок Командувач британської армії генерал Патрік Сандерс, який водночас наголосив на необхідності відновити боєздатність британських військ якнайшвидше, повідомляє BBC.

"Україна знайде гарне застосування британській допомозі в боротьбі з Росією", - наголосив генерал у внутрішньому зверненні до британських військ.

Він підкреслив, що поразка Росії в Україні "зробить нас безпечнішими".

Водночас за його словами, передача ЗСУ значної частини військової техніки та боєприпасів також "тимчасово послабить" британську армію. Тому, за його словами, життєво важливо, щоби боєздатність армії була відновлена швидкими темпами.

"Немає сумнівів, що зроблений нами вибір вплине на нашу здатність мобілізувати армію проти гострої й сталої загрози з боку Росії та виконувати наші зобов’язання перед НАТО", – додав він.

Нагадаємо, у понеділок міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив під час виступу в Палаті громад про виділення "найбільшого пакета військової допомоги" для прискорення успіху України, який, зокрема, включатиме ескадрилью танків.

Те, що Британія надасть Україні танки Challenger 2, під час телефонної розмови з президентом України Зеленським 14 січня підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Також після офіційного оголошення нового надання зброї Сунак заявив, що "це найпотужніший пакет допомоги від Британії, який допоможе Україні виграти цю війну".

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