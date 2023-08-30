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"Надають таку підтримку вперше в історії": амбасадорка Британії пояснила, що іноземні уряди очікують від влади України

30 серпня, 2023 середа
11:15
Світ посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс

Україна має постійно доводити, що вона – цінний партнер для всіх країн, які надають їй військову та фінансову підтримку, адже ця допомога є безпрецедентною

Про це в інтерв'ю ВВС розповіла посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

За її словами, неправильно говорити про Захід як про єдину однорідну сутність. Доцільно говорити про групи країн, які надають підтримку.

"Одна з важливих речей про цю війну – це те, як у зв’язку з нею проявили себе колишні радянські країни зі своїми чітко вираженими питаннями й інтересами", - зазначила амбасадорка.

"І одна з речей, яку доводиться робити Україні, – це знову і знову доводити, що вона – цінний партнер для величезного розмаїття країн, які надають підтримку: військову, фінансову тощо. Адже ці країни підключаються і надають таку підтримку вперше в історії", - наголосила вона.

Українці не розуміють, чому мають щось доводити світові, зазначила Сіммонс. Водночас вона радить "дивитися на все це очима тих іноземних урядів, які надають гроші чи військове обладнання", адже вони змушені звітувати перед своїми громадянами про те, на що йдуть їхні податки.

"І там немає місця для емоційних розмов. Це має бути стратегічна, чітка, конкретна розмова. І в ній має йтися не лише про боротьбу, але й про відданість України своїм інституціям, справедливості, прозорості. Як би важко не було це чути", - наголосила дипломатка.

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Україна
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
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