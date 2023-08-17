Велика Британія законтрактувала для України засоби ППО на $115 млн
Міноборони Великої Британії уклало три контракти на 115 мільйонів доларів, які дозволять надіслати Україні засоби протиповітряної оборони
Про це повідомляє Sky News.
Найбільший контракт на 56 мільйонів фунтів Міноборони Британії уклало з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Він передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БПЛА.
Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої норвезький виробник анонсував раніше цього тижня.
Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не надало більш конкретних деталей про них.
Зазначається, що угоди були укладені в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.
- Нагадаємо, сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли, зокрема, засоби ППО, а саме пускові ЗРК IRIS-T та майже 5 тисяч димових боєприпасів.
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