Про це у фейсбук повідомила журналістка Лєна Чиченіна

"Але це далеко не все. Пан Даріуш твердить, що ще у березні звертався до Єрмака і Ткаченка із пропозицією евакуювати усі дорогоцінні кіноархіви. Італійська легендарна кіностудія "Чінечітта" першою зголосилася прийняти їх у себе. Як бачимо, пропозиція була проігнорована", - зазначає арт-оглядачка.

Далі вона наголошує на тому, що автор листа дуже дипломатично описує своє занепокоєння ситуацією, але навіть він не може втриматися від того, щоб не назвати дії Держкіно "диверсією". А стан у кіноіндустрії за останні два роки - загрозливим.

Повний текс листа президента Польської кіноакадемії Даріуша Яблонського до Володимира Зеленського у перекладі журналістки:

«На жаль, ми також спостерігали уповільнення розвитку та згортання демократичних процедур і механізмів прозорості, які з’явилися в українському кіно після 2020 року. Із сумом та жалем за втраченою нагодою, ми слухали розповіді наших українських друзів-кіномитців, які почали констатувати нову реальність кінопроцесу.

Але коли ця ситуація почала загрожувати кіноспадщині, яка є надбанням світової культури (до неї безумовно належить Український кіноархів Національного центру Довженко-Центр. Ми чули про спробу його ліквідації та про передачу безцінних ресурсів невідомій установі, яка ніколи не займалася такою діяльністю на такому рівні), ми не можемо мовчати.

Рішення ліквідувати поважну Українську кінотеку безумовно викликає велике занепокоєння серед найбільших прихильників України у сфері культури. Адже українська кіноспадщина є частиною європейської культури. Це універсальна культурна спадщина, яка належить усім нам.

Найкращим прикладом спільної турботи про неї є те, що в березні, коли російські війська оточили Київ, я від імені європейської кіноспільноти запропонував Главі Адміністрації Президента панові Андрію Єрмаку та Міністру культури та інформаційної політики панові Олександру Ткаченку надати всі види підтримки для тимчасової евакуації українських кіноархівів до установ-партнерів у всій Європі. Ми заявили про надання транспорту і професійного конвою, а кіностудія Cinecitta була першою, яка виявила бажання надати свої приміщення для зберігання фільмів. А також найкращих професіоналів зі збереження та реставрації української кіноспадщини.

Сьогодні думку про те, що оригінальні фільми Олександра Довженка, Сергія Параджанова, Кіри Муратової та багатьох інших важливих та добре відомих всім нам режисерів (особливо полякам!) перебувають під загрозою знищення вдруге за останні півроку (лиш нині загроза йде від тих, хто має їх зберегти для майбутнього) – не можна залишати без відповіді.

Незважаючи на те, що українська кіноспадщина належить всьому людству, відповідальність за її збереження лежить на українській державі, яка зараз так мужньо бореться за своє право на унікальність. Ця війна за збереження української ідентичності не повинна бути підірвана жодною диверсією. Безвідповідальне рішення може до цього призвести.

Звертаємося та закликаємо вирішити питання із так званою «реструктуризацією» Довженко-Центру та не допустити розпорошення повної колекції фільмів. Просимо Вас, пане Президенте, ще й як кінематографіста, ініціювати процес надання Довженко-Центру передбаченого законом охоронного статусу, який зробить неможливими майбутні спроби його дезорганізувати.

Зі свого боку, польська кіноспільнота залишається великим і вірним другом України, який завжди готовий підставити плече у важку хвилину. З першого дня війни ми допомагаємо і будемо допомагати українським сестрам і братам-кінематографістам. Моя пропозиція щодо тимчасової евакуації фільмоархівів все ще актуальна. Ви завжди можете на нас розраховувати".

17 серпня Довженко-Центр заявив, що так звана "реорганізація" де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву. В Установі наголосили, що Держкіно не врахуввало пропозиції Довженко-Центру щодо подальшої діяльності та не розробило стратегічного плану його розвитку. Передачу колекції національного кіноархіву з до "Наукового центру кінематографії України" в Довженко-Центрі називають ударом по міжнародному іміджу української влади.

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно щодо збереження цілісності фільмофонду Національного центру Олександра Довженка. Держкіно закликало чути одне одного та розповіло про три профільні установи, на які поділять Довженко-Центр.

Профільний комітет Вкрховної Ради рекомендує невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру.

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