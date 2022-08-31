English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура "Надбання світової культури": президент Польської кіноакадемії Яблонський просить Зеленського вберегти Довженко-Центр від "реорганізації"

"Надбання світової культури": президент Польської кіноакадемії Яблонський просить Зеленського вберегти Довженко-Центр від "реорганізації"

31 серпня, 2022 середа
17:15
Культура Довженко-Центр

​​​​​​​З проханням зберегти Довженко-центр, а, за необхідності, перевезти українські кіношедеври в безпечне місце, до Зеленського звернувся президент Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський

Про це у фейсбук повідомила журналістка Лєна Чиченіна

"Але це далеко не все. Пан Даріуш твердить, що ще у березні звертався до Єрмака і Ткаченка із пропозицією евакуювати усі дорогоцінні кіноархіви. Італійська легендарна кіностудія "Чінечітта" першою зголосилася прийняти їх у себе. Як бачимо, пропозиція була проігнорована", - зазначає арт-оглядачка.

Далі вона наголошує на тому, що автор листа дуже дипломатично описує своє занепокоєння ситуацією, але навіть він не може втриматися від того, щоб не назвати дії Держкіно "диверсією". А стан у кіноіндустрії за останні два роки - загрозливим.

Повний текс листа президента Польської кіноакадемії Даріуша Яблонського до Володимира Зеленського у перекладі журналістки:

«На жаль, ми також спостерігали уповільнення розвитку та згортання демократичних процедур і механізмів прозорості, які з’явилися в українському кіно після 2020 року. Із сумом та жалем за втраченою нагодою, ми слухали розповіді наших українських друзів-кіномитців, які почали констатувати нову реальність кінопроцесу.

Але коли ця ситуація почала загрожувати кіноспадщині, яка є надбанням світової культури (до неї безумовно належить Український кіноархів Національного центру Довженко-Центр. Ми чули про спробу його ліквідації та про передачу безцінних ресурсів невідомій установі, яка ніколи не займалася такою діяльністю на такому рівні), ми не можемо мовчати.

Рішення ліквідувати поважну Українську кінотеку безумовно викликає велике занепокоєння серед найбільших прихильників України у сфері культури. Адже українська кіноспадщина є частиною європейської культури. Це універсальна культурна спадщина, яка належить усім нам.

Найкращим прикладом спільної турботи про неї є те, що в березні, коли російські війська оточили Київ, я від імені європейської кіноспільноти запропонував Главі Адміністрації Президента панові Андрію Єрмаку та Міністру культури та інформаційної політики панові Олександру Ткаченку надати всі види підтримки для тимчасової евакуації українських кіноархівів до установ-партнерів у всій Європі. Ми заявили про надання транспорту і професійного конвою, а кіностудія Cinecitta була першою, яка виявила бажання надати свої приміщення для зберігання фільмів. А також найкращих професіоналів зі збереження та реставрації української кіноспадщини.

Сьогодні думку про те, що оригінальні фільми Олександра Довженка, Сергія Параджанова, Кіри Муратової та багатьох інших важливих та добре відомих всім нам режисерів (особливо полякам!) перебувають під загрозою знищення вдруге за останні півроку (лиш нині загроза йде від тих, хто має їх зберегти для майбутнього) – не можна залишати без відповіді.

Незважаючи на те, що українська кіноспадщина належить всьому людству, відповідальність за її збереження лежить на українській державі, яка зараз так мужньо бореться за своє право на унікальність. Ця війна за збереження української ідентичності не повинна бути підірвана жодною диверсією. Безвідповідальне рішення може до цього призвести.

Звертаємося та закликаємо вирішити питання із так званою «реструктуризацією» Довженко-Центру та не допустити розпорошення повної колекції фільмів. Просимо Вас, пане Президенте, ще й як кінематографіста, ініціювати процес надання Довженко-Центру передбаченого законом охоронного статусу, який зробить неможливими майбутні спроби його дезорганізувати.

Зі свого боку, польська кіноспільнота залишається великим і вірним другом України, який завжди готовий підставити плече у важку хвилину. З першого дня війни ми допомагаємо і будемо допомагати українським сестрам і братам-кінематографістам. Моя пропозиція щодо тимчасової евакуації фільмоархівів все ще актуальна. Ви завжди можете на нас розраховувати".

  • 17 серпня Довженко-Центр заявив, що так звана "реорганізація" де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву. В Установі наголосили, що Держкіно не врахуввало пропозиції Довженко-Центру щодо подальшої діяльності та не розробило стратегічного плану його розвитку. Передачу колекції національного кіноархіву з до "Наукового центру кінематографії України" в Довженко-Центрі називають ударом по міжнародному іміджу української влади. 
  • Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно щодо збереження цілісності фільмофонду Національного центру Олександра Довженка. Держкіно закликало чути одне одного та розповіло про три профільні установи, на які поділять Довженко-Центр.
  • Профільний комітет Вкрховної Ради рекомендує невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Кіно
Польща
Володимир Зеленський
Читайте також:
Владимир Путин
29 серпня, 2022 понедiлок
Путін збирався пред'явити світу на саміті G20 пропозицію нової геополітичної реальності, - політексперт Кулик
Автор Богдан-Олег Горобчук
29 серпня, 2022 понедiлок
Чому Зеленський героїзує Кошового і 7 людей з “1+1”
путін, шойгу
29 серпня, 2022 понедiлок
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.24
  • EUR
    Купівля 39.43
    Продаж 40.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
31 серпня
17:42
Онлайн-навчання
Держспецзв’язку дала поради, як захистити школярів під час онлайн-навчання
17:19
Удар РФ по гуртожитку в Харкові
Російський удар "іскандером" по гуртожитку в Харкові: троє людей лишаються не впізнаними
17:10
лікарня
Україна продовжує фінансувати понад 600 лікарень на тимчасово окупованих територіях, - МОЗ
17:09
Жозеп Боррель
ЄС зупинить угоду про спрощення візового режиму з РФ і подумає, що робити з мільйонами чинних віз
16:58
повітряна тривога
У Чорному морі маневрують 3 ракетоносії. ОК "Південь" закликало реагувати на тривогу
16:54
Google не схвалив Android-застосунок соцмережі Трампа Truth Social для поширення у Play Store
Google не схвалив Android-застосунок соцмережі Трампа Truth Social для поширення у Play Store
16:52
Олександр Потапов
В Україні ліквідували лейтенанта російських спецпризначенців центру "Вітязь", - офіцер ЗСУ Штефан
16:44
Антонівський міст
ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським мостами
16:38
Дія
Пенсійне, посвідка на проживання та шеринг авто. У Дії розширили перелік електронних документів
16:36
ВМС ЗСУ за добу знищили склад, техніку та понад 10 окупантів
ЗСУ знищили 3 танки, ЗРК "Тор" і 2 склади росіян на південному фронті
16:30
Газпром
Угорщина домовилася з РФ про додаткові поставки газу з 1 вересня
16:30
санкції проти Росії
Данілов і посол ЄС в Україні Маасікас обговорили посилення санкцій проти РФ
16:23
Булінг
Росія відправила на окуповану Луганщину понад сотню своїх учителів для русифікації українських дітей, - центр нацспротиву
16:17
Швеція Україна
Боєприпаси для артилерії на 50 млн євро: очільниця МЗС Швеції оприлюднила деталі нового пакету військової допомоги Україні
16:17
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ має оцінити готовність працівників ЗАЕС діяти у випадку аварії, - заступник директора Інституту проблем безпеки АЕС
16:05
техніка
Нацгвардійці знищили на Харківщині російську самохідну артустановку "Акація"
15:59
Емманюель Макрон
Макрон попросив президента Ірану стати посередником у війні Росії проти України, - ЗМІ
15:52
росія ООН
Росія незаконно посіла місце СРСР в ООН: українські нардепи попросили історика Тімоті Снайдера про дослідження і розголос
15:41
Надія Бабкіна дала концерт у Маріуполі
Російська співачка Бабкіна з ансамблем дала концерт у Маріуполі та сфотографувалася на руїнах знищеного окупантами драмтеатру
15:33
Євросоюз
ЄС призупинить угоду з Росією про спрощення видачі віз – очільник МЗС Угорщини Сійярто
15:26
Ексклюзив
евакуація
Кількість охочих евакуюватися зі Словʼянська зростає після потужних обстрілів, - голова міської ВА Лях
15:21
Місія МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя, - Енергоатом
15:17
Данил Конишев
"Денацифікувався й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
15:16
кафе
У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування працюватимуть до 22:00
15:13
Royal Caribbean
Круїзний гігант співпрацює зі SpaceX для швидшого інтернету на морі
15:13
Герман Галущенко та місія МАГАТЕ на ЗАЕС
Міненерго передало МАГАТЕ перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити під час місії на ЗАЕС
15:07
Гроші ЄС
Інфляція у єврозоні досягла рекордних 9,1%
14:56
на фото: Сергій Бабак
Учителів, які на тимчасово окупованих територіях викладатимуть за російськими програмами, визнають колаборантами, - голова комітету ВРУ Бабак
14:54
школа
"Не показуйте заклади освіти": освітній омбудсмен звернувся до українських телеканалів
14:46
Данил Усиков
На війні РФ проти України ліквідували випускника окупаційної "академії МВС" у Донецьку, - офіцер ЗСУ Штефан
14:40
Відпочинок в Австрії
За тиждень в Україну повернулося 100 тис. дітей, - голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак
14:34
російський окупант
Знущався з чоловіка та його сина, поки товариш домагався 15-річної падчерки. Солдата РФ судитимуть за злочини на Чернігівщині
14:26
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
"ЗАЕС належить Україні й не може використовуватися для військових дій": G7 закликала РФ негайно залишити територію станції
14:21
вибух у Бердянську
В окупованому Бердянську стався вибух у штабі організації колаборантів, що активно готується до "референдуму"
14:13
Ексклюзив
ЗСУ
Для Росії важливо зафіксувати фронт на Півдні України, щоб унеможливити контрнаступ ЗСУ, - військовий експерт Самусь
14:01
Місія МАГАТЕ
Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: окупанти змусили делегацію чекати в черзі на межі окупованих територій
13:57
Прикордонники на Донеччині знищили ворожий склад боєприпасів і щонайменше чотирьох загарбників
Прикордонники на Донеччині знищили ворожий склад боєприпасів і щонайменше чотирьох загарбників
13:55
Деонтей Вайлдер
Вайлдер змінив думку про шанси Усика у бою з Ф'юрі
13:53
окупанти
"Реєстр російських воєнних злочинців": журналісти-розслідувачі ідентифікували понад 30 тис. окупантів
13:51
Укрпошта
Укрпошта продала марки та мерчандайз на 5, 3 млн грн в онлайн-магазинах eBay та Amazon
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV