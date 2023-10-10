Надважливість Токмакського напрямку для контрнаступу ЗСУ та стримування ворога біля Мар'їнки: Згурець про ситуацію на фронті

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ми розуміємо, що Південний напрямок, зокрема Токмакський напрямок залишається надзвичайно важливим для виконання наших основних цілей наступальної операції. Ми говоримо про те, що на сьогодні вклинення у ворожу оборону становить 10 км в ширину та 10 км у глибину. І зараз основне завдання для наших бригад, які там розгорнуті - це розширити вклинення", - вважає аналітик.

Згурець зазначив, що це означає, що на правому фланзі потрібно забезпечити активніші дії, які пов'язані в напрямку Нестерянки, Великі Копані. Щодо лівого флангу - це Вербове і далі Нова Федорівка.

Читайте також: Маломуж назвав умови для деокупації Токмака: у РФ готуються до поразки

"Коли генерал Тарнавський говорить про обмежені успіхи, або часткові успіхи, то він, як раз говорить про розширення цього плацдарму навколо Роботиного, але головний наголос робиться на дії нашої артилерії, тому що ворог і надалі достатньо щільно укріплює оборону, використовує значну кількість резервів", - наголосив він.

Окрім цього, аналітик зауважив, що наразі на інтенсивність бойових дій також впливає погода, де впродовж трьох днів йдуть дощі.

"Це вплинуло на кількість артилерії, яку ми знищуємо, бо в даних Генштабу сьогодні було 7 одиниць, хоча зазвичай ми орієнтуємось на показник 30+. Але з іншого боку там знищуються доволі ефективно танки за іншими напрямками", - додав він.

Згурець зазначив, що коли говорити більш широко про ситуацію на фронтах, то зараз Україна проводить наступальні дії на півдні, а на інших напрямках військові скеровані на оборону, яка має на меті скувати сили противника на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

"Далі знищувати противника на Бахмуті й стримувати на Мар'їнці, бо за кількістю атак бачимо, що ворог достатньо суттєво збільшив спроби протиснути нашу оборону навколо Мар'їнки", - сказав аналітик.