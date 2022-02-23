Надзвичайний стан дає додаткові інструменти для знешкодження провокацій РФ, це необхідне та виважене рішення, - СБУ
Служба безпеки України опублікувала заяву, у якій пояснила, що рішення тимчасово запровадити надзвичайний стан по всій території України є необхідним та виваженим, і підстав для нагнітання ситуації немає
Про це йдеться у Facebook СБУ.
"Заради безпеки держави та нашої перемоги у гібридній війні ми маємо, перш за все, працювати на випередження, заздалегідь реагувати на виклики та продумувати кожен свій крок наперед, зважаючи на потенційний розвиток різноманітних сценаріїв", - йдеться у повідомленні.
В СБУ наголошують, що ескалація навколо України супроводжується спробами РФ посіяти в українському суспільстві паніку, кібератаками, інформаційно-психологічними операціями, активізацією російських агентів впливу та диверсійних груп.
"Усі ці дестабілізаційні фактори знаходяться під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об'єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни", - йдеться у заяві.
В службі наголошують, що введення надзвичайного стану не ускладнюватиме життя українських громадян. Усі механізми, що передбачені законом, будуть застосовані одразу, і в кожного регіону України є своя безпекова специфіка.
"Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків - мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде відмінено. Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки", - заявляють в СБУ.
- Нагадаємо, РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей.
- Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як житиме столиця після можливого запровадження надзвичайного стану.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.15
Купівля 29.15Продаж 29.9
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 33.93
- Актуальне
- Важливе