Надзвичайний стан дає додаткові інструменти для знешкодження провокацій РФ, це необхідне та виважене рішення, - СБУ

Про це йдеться у Facebook СБУ.



"Заради безпеки держави та нашої перемоги у гібридній війні ми маємо, перш за все, працювати на випередження, заздалегідь реагувати на виклики та продумувати кожен свій крок наперед, зважаючи на потенційний розвиток різноманітних сценаріїв", - йдеться у повідомленні.



В СБУ наголошують, що ескалація навколо України супроводжується спробами РФ посіяти в українському суспільстві паніку, кібератаками, інформаційно-психологічними операціями, активізацією російських агентів впливу та диверсійних груп.



"Усі ці дестабілізаційні фактори знаходяться під особливою увагою СБУ. І введення надзвичайного стану надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об'єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни", - йдеться у заяві.



В службі наголошують, що введення надзвичайного стану не ускладнюватиме життя українських громадян. Усі механізми, що передбачені законом, будуть застосовані одразу, і в кожного регіону України є своя безпекова специфіка.



"Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків - мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде відмінено. Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки", - заявляють в СБУ.





Нагадаємо, РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як житиме столиця після можливого запровадження надзвичайного стану.

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