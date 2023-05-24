Нафтогаз запустив одну з найпотужніших свердловин за останні роки

Про це повідомив голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Днями "Укргазвидобування" запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5,8 км, яка відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з наших родовищ на сході країни", - йдеться в повідомленні.

Також Чернишов зазначив, що це стало можливим завдяки проведенню сучасних 3D сейсмічних досліджень та професійним діям геологів, геофізиків і буровиків.

Наразі ця свердловина забезпечує 580 тисяч кубометрів газу на добу.

Крім цього він зазначив, що зараз в розробці ще декілька перспективних свердловин.