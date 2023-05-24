Нафтогаз запустив одну з найпотужніших свердловин за останні роки
Одна з найпотужніших свердловин, запущених Укргазвидобуванням в Україні за останні роки, почала працювати. Наразі вона видобуває 580 000 кубометрів газу на добу
Про це повідомив голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.
"Днями "Укргазвидобування" запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5,8 км, яка відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з наших родовищ на сході країни", - йдеться в повідомленні.
Також Чернишов зазначив, що це стало можливим завдяки проведенню сучасних 3D сейсмічних досліджень та професійним діям геологів, геофізиків і буровиків.
Наразі ця свердловина забезпечує 580 тисяч кубометрів газу на добу.
Крім цього він зазначив, що зараз в розробці ще декілька перспективних свердловин.
- Нагадаємо, що норвезька енергетична компанія Equinor надала АТ" Укргазвидобування" (Група Нафтогаз) дві тонни метанолу.
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