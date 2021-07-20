“Нагадує елемент дешевого шантажу”: Снегирьов про заяву Арестовича щодо "розвороту на Схід"

Про це він заявив в ефірі програми “Вердикт із Сергієм Руденко” на Еспресо.TV.

“Коли лунають заяви Арестовича, що ми фактично кинуті напризволяще… В якості наводиться приклад Афганістану, з якого, на думку Арестовича, США вийшли ледь не кидаючи все своє майно і залишаючи на поталу тих людей, які 20 років підтримували США. Це знову елемент невігластва. Річ у тім, що це і є той елемент гібридної війни, який запропонували США Російській Федерації у відповідь на позицію Путіна щодо червоних ліній. Для пана Арестовича я пояснюю. США практично штучно створили зону напруженості у “підбрющі” РФ, у зоні її геополітичних інтересів на середньоазійському напрямку. Це, власне, не тільки Таджикистан, Узбекистан та Киргизія.Тому досить не випадково нервова реакція РФ, намагання знайти спільну мову з талібами. Відсутність подібних позитивних результатів зустрічі в Москві”, - сказав Снєгирьов.

Він зазначив, що це ті елементи, які потрібно знати представникам політичному простору. А саме речникам або радникам української сторони, коли вони виходять на загал.

Експерт також назвав ще один негативний момент.

“Коли Арестович говорить про те, що фактично США кинули нас напризволяще - ці заяви, власне, прозвучали на тлі проведення спільних навчань “Сі Бріз”, які по своїй кількості, по своєму представницькому складу, за кількістю залученої техніки та особового складу. І головне, легенди проведення навчань. Бо чи не вперше відпрацьовувалося проведення десантних операцій маючи на увазі звільнення окупованих територій Криму. І в цей момент звучать заяви Арестовича, що нас кинули напризволяще. Поясніть мені, чим продиктована... Як, власне, створенням штучних перешкод Україні подібні заяви”, - зауважив Снєгирьов.

Він наголосив, що немає жодної реакції на “ці відверто провокаційні заяви з боку керівництва Офісу президента”.

“У мене тоді виникає питання: а якщо ці заяви продукуються, то відповідно має бути якщо не колективна, то персональна відповідальність. Цього ми не бачимо. А те, що відбувається, то це нагадує елемент дешевого шантажу. Коли ми стукаємося у двері, нас не пускають, а ми при цьом говоримо про те, що у разі якщо наші вимоги, хоча які вимоги не зовсім зрозуміло, не будуть виконані - ми повернемось спиною до свого стратегічного партнера і поміняємо вектор нашого розвитку”, - додав Снєгирьов.









Зазначимо, в ефірі телеканалу "Дом" Арестович заявив, що Україна розгорнеться на Схід, якщо Захід продовжить здавати інтереси України. За його словами, Євросоюз і політична еліта США розкололися з питань взаємин з Росією.

В МЗС відреагували на заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича щодо "розгортання України на Схід.

Згодом, спікер Тристоронньої контактної групи по Донбасу Олексій Арестович заявив , що журналісти не так трактували його слова про можливий перегляд геополітичного вектора України, якщо Захід продовжить здавати інтереси України, а також якщо Євросоюз і політична еліта США розкололися з питань взаємин з Росією.

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