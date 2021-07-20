“Нагадує елемент дешевого шантажу”: Снегирьов про заяву Арестовича щодо "розвороту на Схід"
Співголова ГІ "Права Справа", громадський активіст Дмитро Снєгирьов вважає, що має бути колективна чи персональна відповідальність через заяву спікера Тристоронньої контактної групи по Донбасу Олексія Арестовича щодо "розвороту на Схід"
Про це він заявив в ефірі програми “Вердикт із Сергієм Руденко” на Еспресо.TV.
“Коли лунають заяви Арестовича, що ми фактично кинуті напризволяще… В якості наводиться приклад Афганістану, з якого, на думку Арестовича, США вийшли ледь не кидаючи все своє майно і залишаючи на поталу тих людей, які 20 років підтримували США. Це знову елемент невігластва. Річ у тім, що це і є той елемент гібридної війни, який запропонували США Російській Федерації у відповідь на позицію Путіна щодо червоних ліній. Для пана Арестовича я пояснюю. США практично штучно створили зону напруженості у “підбрющі” РФ, у зоні її геополітичних інтересів на середньоазійському напрямку. Це, власне, не тільки Таджикистан, Узбекистан та Киргизія.Тому досить не випадково нервова реакція РФ, намагання знайти спільну мову з талібами. Відсутність подібних позитивних результатів зустрічі в Москві”, - сказав Снєгирьов.
Він зазначив, що це ті елементи, які потрібно знати представникам політичному простору. А саме речникам або радникам української сторони, коли вони виходять на загал.
Експерт також назвав ще один негативний момент.
“Коли Арестович говорить про те, що фактично США кинули нас напризволяще - ці заяви, власне, прозвучали на тлі проведення спільних навчань “Сі Бріз”, які по своїй кількості, по своєму представницькому складу, за кількістю залученої техніки та особового складу. І головне, легенди проведення навчань. Бо чи не вперше відпрацьовувалося проведення десантних операцій маючи на увазі звільнення окупованих територій Криму. І в цей момент звучать заяви Арестовича, що нас кинули напризволяще. Поясніть мені, чим продиктована... Як, власне, створенням штучних перешкод Україні подібні заяви”, - зауважив Снєгирьов.
Він наголосив, що немає жодної реакції на “ці відверто провокаційні заяви з боку керівництва Офісу президента”.
“У мене тоді виникає питання: а якщо ці заяви продукуються, то відповідно має бути якщо не колективна, то персональна відповідальність. Цього ми не бачимо. А те, що відбувається, то це нагадує елемент дешевого шантажу. Коли ми стукаємося у двері, нас не пускають, а ми при цьом говоримо про те, що у разі якщо наші вимоги, хоча які вимоги не зовсім зрозуміло, не будуть виконані - ми повернемось спиною до свого стратегічного партнера і поміняємо вектор нашого розвитку”, - додав Снєгирьов.
- Зазначимо, в ефірі телеканалу "Дом" Арестович заявив, що Україна розгорнеться на Схід, якщо Захід продовжить здавати інтереси України. За його словами, Євросоюз і політична еліта США розкололися з питань взаємин з Росією.
- В МЗС відреагували на заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича щодо "розгортання України на Схід.
- Згодом, спікер Тристоронньої контактної групи по Донбасу Олексій Арестович заявив , що журналісти не так трактували його слова про можливий перегляд геополітичного вектора України, якщо Захід продовжить здавати інтереси України, а також якщо Євросоюз і політична еліта США розкололися з питань взаємин з Росією.
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