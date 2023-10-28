"Нам не потрібна нова дорога, нам потрібна перемога". У містах України пройшла щотижнева акція
У Запоріжжі в суботу, 28 жовтня 2023 року, відбулась акція протесту "Нам не потрібна нова дорога, нам потрібна перемога". Із таким гаслом сьогодні на акцію протесту вийшли люди у 45 містах України
Про це із Запоріжжя передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Близько 200 містян пройшлися ходою по проспекту Соборному до обласної адміністрації.
Про вимоги людей, розповіла організаторка акції.
"Ми вимагаємо дофінансування бюджетів громад до рівня 2021 року. А на локальному рівні: ми вимагаємо дозволити нам провести громадські слухання щодо бюджету, аби громада могла вийти і переконатися, що гроші міста Запоріжжя будуть виділені на допомогу Збройним Силам України", - зазначила організаторка акції та координаторка ГО "ВУЗ" Валерія Морозова.
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На акцію прийшли й переселенці з області. Вони закликають владу на місцевому та державному рівні внести зміни до закону 10037.
"Я знаю, що таке Російська Федерація. Я дуже хочу додому. Я хочу, щоб ми допомогли ЗСУ. Я хочу, щоб усі гроші пішли на дрони та на визволення наших земель" - розповіла Наталія, переселенка із Запорізької області.
За інформацією організаторів, такі акції сьогодні відбулись у 45 містах України.
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