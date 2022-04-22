Нам потрібен не галас, а євроінтеграція, тому треба розуміти – ми не можемо оминути всі етапи вступу в ЄС, на це потрібен час, – Магда

"Очевидно, що питання боротьби з корупцією, питання посилення ефективності управління, питання прозорих судів нікуди не зникнуть з порядку денного", – сказав Магда в етері Еспресо.



Експерт зауважив, що наразі Україна залишається найбіднішою країною Європи. Не зважаючи на те, ЄС погодився надати фінансову підтримку Україні на відбудову: "Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дала зрозуміти, що ЄС готові взяти на себе левову частку коштів у питанні відновлення української економіки, інфраструктури та України. Проте реально ці кошти отримати лише після завершення активних бойових дій. До цього часу ми можемо отримувати лише кошти, які можуть підтримувати функціонування держави, але навряд чи дозволять швидко просуватись вперед".

Додамо, що перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна мала б повноцінно стати членом Європейського Союзу у 2024 році

Тим часом Україна вже надіслала до Єврокомісії першу частину опитувальника в рамках подачі заявки на отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу



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