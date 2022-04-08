Нам потрібен санкційний "коктейль Молотова", повне ембарго на нафту або блокування доступу Росії до коштів за неї, - Зеленський

Таку ідею Володимир Зеленський озвучив під час виступу у парламенті Фінляндії.

"Нам потрібна зброя, яка є у ваших партнерів по ЄС. Потрібні дієві і потужні санкції. Такий собі санкційний "коктейль Молотова". Нам треба разом захистити Європу від російської енергетичної зброї. Адже кожна освічена людина розуміє, що час викопного палива давно минув. Потрібно шукати більш чисті джерела енергії сьогодні. І якщо Європа поки не готова відмовитись від російської нафти, то вона має як перший крок обмежити потік грошей за нафту в Росію. Хай ці гроші накопичуються на спеціальних рахунках без доступу Росії до них. Хай спочатку Росія повертає мир і відповідає за воєнні злочини, а вже потім забирає гроші з цих рахунків. Хай згадає, що таке дух Гельсінкі і відновить чинність Гельсинських угод у повному обсязі, а вже потім можна буде дискутувати про економіку", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, Зеленський виступив у парламенті Фінляндії і запропонував їй взяти участь у відбудові навчальних закладів та модернізації освіти у повоєнній Україні

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