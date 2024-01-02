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Нам потрібно більше систем ППО та боєприпасів до них, - Залужний про рекордне збиття "Кинджалів" 2 січня

2 січня, 2024 вiвторок
17:58
Війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний подякував західним партнерам за системи Patriot, завдяки яким Сили оборони збили 10 із 10 "Кинджалів", запущених РФ 2 січня

Про це головнокомандувач написав у соцмережі X (Twitter).

"Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х47М2 "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Це рекорд. Якщо ракети вразять ціль, то наслідки будуть катастрофічними", - зазначив Валерій Залужний. 

Також він подякував партнерам за підтримку, але нагадав, що "немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем (ППО - ред.) і боєприпасів до них".

  • Сили протиповітряної оборони України уранці вівторка, 2 січня, знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та 3 крилаті ракети типу "Калібр".
  • Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО та далекобійні ракети після обстрілу 2 січня.
ППО
допомога Україні
ракетний удар
зброя для України
Валерій Залужний
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2024, вiвторок
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