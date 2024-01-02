Нам потрібно більше систем ППО та боєприпасів до них, - Залужний про рекордне збиття "Кинджалів" 2 січня

Про це головнокомандувач написав у соцмережі X (Twitter).

"Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х47М2 "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Це рекорд. Якщо ракети вразять ціль, то наслідки будуть катастрофічними", - зазначив Валерій Залужний.

Також він подякував партнерам за підтримку, але нагадав, що "немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем (ППО - ред.) і боєприпасів до них".