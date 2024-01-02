Нам потрібно більше систем ППО та боєприпасів до них, - Залужний про рекордне збиття "Кинджалів" 2 січня
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний подякував західним партнерам за системи Patriot, завдяки яким Сили оборони збили 10 із 10 "Кинджалів", запущених РФ 2 січня
Про це головнокомандувач написав у соцмережі X (Twitter).
"Сьогодні Повітряні сили Збройних сил України збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х47М2 "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Це рекорд. Якщо ракети вразять ціль, то наслідки будуть катастрофічними", - зазначив Валерій Залужний.
Також він подякував партнерам за підтримку, але нагадав, що "немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться. Тому нам потрібно більше систем (ППО - ред.) і боєприпасів до них".
- Сили протиповітряної оборони України уранці вівторка, 2 січня, знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та 3 крилаті ракети типу "Калібр".
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО та далекобійні ракети після обстрілу 2 січня.
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