Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нам потрібно відкривати представництво України у Тайбеї та представництво Тайваню у Києві, а одним з вагомих аргументів є той, що зараз у Тайвані є громадяни України, які там постійно живуть, тому ми повинні захищати права та інтереси наших громадян. На превеликий жаль, Китай проявляє подвійні стандарти та дуже нервово реагує на будь-які спроби контактів і розвитку відносин між Україною та Тайванем. І виникає закономірне питання: Чому європейським країнам можна створювати такі представництва, і навіть в авторитарній Росії це можна робити, а Україні не можна? Я вважаю, що не потрібно відкладати розв'язання цього питання, як ми любимо, "на після війни", - прокоментував народний депутат України.

Олександр Мережко підкреслив, що треба навпаки найбільш важливі та радикальні питання вирішувати зараз і вже сьогодні створювати ці представництва.

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Міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан зазначила, що партнерство між Тайванем та Україною спрямовано на створення робочих місць та розвиток кар'єри у сфері знань та високих технологій XXI століття

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