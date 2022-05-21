Про це прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Нехай це рішення буде здійснене, щоб Україна стала частиною Європи. Звичайно, нам усім потрібно разом працювати для того, щоб надавати Україні підтримку, щоб вона побудувала необхідні умови для того, аби це рішення стало реальністю", – сказав Антоніу Кошта.



Прем'єр-міністр Португалії наголосив, що вони роблять усе для того, аби сприяти рішенню про вступ України в ЄС. Крім того, висловив розуміння вкладу України в Європу.



"Навіть у таких складних, воєнних умовах ми бачимо, як успішно працює й український народ, і український уряд. Я переконаний у тому, що всі європейці та португальці розуміють скільки Україна зробила для Європи. Тож ми очікуємо доповідь, яку розробляє зараз Європейська комісія", – додав прем'єр-міністр Португалії.



Антоніу Кошта нагадав, що нині необхідно зробити ту роботу, яка потребується для вступу в ЄС.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта підтвердив готовність долучитися до відбудови України після війни, країна надасть Україні 250 млн євро допомоги. Також прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта запропонував, щоб держава стала куратором відбудови шкіл та дитячих садків в Україні.

Нагадаємо, Польща і Португалія планують підготувати привабливі рішення для України, які наблизять членство держави в Євросоюзі.“Якщо деякі країни ЄС різко протестуватимуть, то ми з Португалією хочемо підготувати відповідний пакет, який буде привабливим для України і який покаже, що місце України - в ЄС”, - сказав прем'єр-міністр Польщі.