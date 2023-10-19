"Намагається залякати Захід": Братчук про погрози Путіна "кинджалами" судноплавству в Чорному морі

Таку думку висловив речник Української добровольчої армії "Південь", Сергій Братчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що історія з кинджалами це чергова страшила Путіна, перш за все, для Заходу. Він до цього часу вірив у те, що може налякати Захід. Про ATACMS президент РФ також намагався жартувати, але його видавали хвилювання", - зазначив Братчук.

З іншої сторони, Росія намагається залякати й українців, але як зазначив речник Української добровольчої армії "Південь", такі спроби є марними. Українців навіть ядерною зброєю не вийшло налякати.

"Звичайно, диктатор намагається налякати українців. Хоча для того, щоб атакувати кинджалами, не потрібно залітати авіації в акваторію Чорного моря. Це можна було робити, так як це відбувалося, на жаль, на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаємо, де застосовувалися кинджали, в тому числі і на півдні. Варто згадати лише трагічну подію з Миколаївською ОВА. Тому Росія зараз намагається цим викликати страх в українців. Але зауважимо, Путін навіть ядерною зброєю нас не залякав", - додав Братчук.