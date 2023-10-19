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"Намагається залякати Захід": Братчук про погрози Путіна "кинджалами" судноплавству в Чорному морі

19 жовтня, 2023 четвер
10:35
Війна з Росією

Своїми погрозами про те, що літаки з "кинджалами" будуть патрулювати Чорне море, Путін намагається в першу чергу залякати Захід

Таку думку висловив речник Української добровольчої армії  "Південь", Сергій Братчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що історія з кинджалами це чергова страшила Путіна, перш за все, для Заходу. Він до цього часу вірив у те, що може налякати Захід. Про ATACMS президент РФ також намагався жартувати, але його видавали хвилювання", - зазначив Братчук. 

З іншої сторони, Росія намагається залякати й українців, але як зазначив речник Української добровольчої армії "Південь", такі спроби є марними. Українців навіть ядерною зброєю не вийшло налякати.

"Звичайно, диктатор намагається налякати українців. Хоча для того, щоб атакувати кинджалами, не потрібно залітати авіації в акваторію Чорного моря. Це можна було робити, так як це відбувалося, на жаль, на початку повномасштабного вторгнення. Пам'ятаємо, де застосовувалися кинджали, в тому числі і на півдні. Варто згадати лише трагічну подію з Миколаївською ОВА. Тому Росія зараз намагається цим викликати страх в українців. Але зауважимо, Путін навіть ядерною зброєю нас не залякав", - додав Братчук.

  • Президент РФ Володимир Путін та його китайський колега Сі Цзіньпін у середу, 18 жовтня, провелитривалі переговори про співпрацю. Після зустрічі Путін заявив, що Україна "задумалася над перемовинами", а літаки РФ з "кинджалами" відтепер патрулюватимуть простір над Чорним морем.

  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що нові заяви президента РФ Володимира Путіна про патрулювання літаків з "кинджалами" у Чорному морі, ймовірно, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінять для України.

Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Захід
окупанти
Чорне море
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