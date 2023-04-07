Про це архімандрит повідомив Українській правді.

За словами намісника, зловмисники виламали двері у приміщення, вкрали комп’ютер архімандрита та інші особисті речі, а решту просто потрощили.

Водночас у коментарі УП столичні правоохоронці зазначили, що їм не надходило повідомлення щодо інциденту.