Намісник Києво-Печерської лаври від ПЦУ Авраамій заявив, що його келію пограбували
На території Києво-Печерської лаври пограбували келію, де мешкав архімандрит Авраамій. Раніше священнослужитель перейшов із УПЦ (МП) до ПЦУ
Про це архімандрит повідомив Українській правді.
За словами намісника, зловмисники виламали двері у приміщення, вкрали комп’ютер архімандрита та інші особисті речі, а решту просто потрощили.
Водночас у коментарі УП столичні правоохоронці зазначили, що їм не надходило повідомлення щодо інциденту.
- Ченці Києво-Печерської лаври, які переходять до ПЦУ, відчувають терор збоку митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя).
- У п'ятницю, 7 квітня, Православна церква України провела літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
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