ПЦУ провела літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
У п'ятницю, 7 квітня, Православна церква України провела літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
Про це повідомляє Укрінформ.
Святкова літургія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулася з нагоди свята Благовіщення.
Богослужіння розпочалося о 9:00 та тривало 2 години. До літургії могли долучитися всі охочі віряни. Його провів архімандрит Авраамій, який раніше перейшов із УПЦ МП до ПЦУ і після чого голова Православної церкви України Епіфаній призначив його намісником монастиря Києво-Печерської лаври.
Як повідомляє Дзеркало тижня, на літургії було помічено п'ятого президента України Петра Порошенка та його дружину.
- Успенський собор (собор Успіння Пресвятої Богородиці) – головний соборний храм Успенської Києво-Печерської лаври. Раніше в ньому проводили богослужіння священники УПЦ МП. 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Міністр культури Олександр Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.
- 10 березня стало відомо, що Києво-Печерська лавра розриває договір про оренду будівель із УПЦ МП і вимагає звільнити приміщення.
- Синод Української православної церкви Московського патріархату заявив, що захищатиме Києво-Печерську лавру "всіма законними засобами" та не покине її територію після 29 березня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.23
Купівля 37.23Продаж 38.11
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе