ПЦУ провела літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

Про це повідомляє Укрінформ.

Святкова літургія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулася з нагоди свята Благовіщення.

Богослужіння розпочалося о 9:00 та тривало 2 години. До літургії могли долучитися всі охочі віряни. Його провів архімандрит Авраамій, який раніше перейшов із УПЦ МП до ПЦУ і після чого голова Православної церкви України Епіфаній призначив його намісником монастиря Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Дзеркало тижня, на літургії було помічено п'ятого президента України Петра Порошенка та його дружину.