Нападника на чоловіка Пелосі звинувачують у плануванні низки замахів, зокрема на сина Байдена

Про це повідомляє CBS News.

ДеПейп розповів про це сержанту Карлі Герлі, яка в день нападу на чоловіка Ненсі Пелосі проводила допит зловмисника. Зазначають, що він планував переслідувати ще низку людей, зокрема губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, актора Тома Генкса. Також серед них був один із синів президента США Гантер Байден.

Герлі також сказала, що ДеПейп був переконаний у тому, що у Вашингтоні "панує зло".

"У Вашингтоні є зло, те, що вони зробили, вийшло далеко за межі кампанії. Воно походить від Гілларі. Чесно кажучи, щодня вони брешуть. Вони переходять від одного злочину до іншого злочину, і до іншого ", - розповів ДеПейп.

Вищий суд округу Сан-Франциско планує й надалі розглядати справи ДеПейпа за всіма пунктами звинувачення, включно зі звинуваченням про замах на вбивство. Їх офіційно висунуть 28 грудня.

28 жовтня на чоловіка Ненсі Пелосі Пола вдома напав незнайомець. Після цього Пол Пелосі опинився в лікарні.

8 листопада Ненсі Пелосі сказала, що нещодавній напад зловмисника на її будинок у Каліфорнії та поранення чоловіка позначиться на рішенні щодо подальшої політичної кар’єри.