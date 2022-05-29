Напередодні саміту країни ЄС не змогли домовитися про нафтове ембарго для Росії

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що переговори про нафтове ембарго тривали протягом місяця і лідери прагнули досягти угоди на саміті. Щоб вийти з глухого кута, Європейська комісія запропонувала, щоб заборона поширювалася лише на російську нафту, що ввозиться в ЄС танкерами. Це дозволяло б Угорщині, Словаччині та Чехії ще деякий час отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба", доки не будуть доступні альтернативні поставки.

Дипломати повідомили, що Будапешт підтримує цю пропозицію, але переговори зупинилися на фінансуванні ініціативи Угорщини, що хоче збільшити потужність нафтопроводів з Хорватії та перевести свої нафтопереробні заводи з російської нафти марки Urals на нафту Brent.

Reuters пише, що запропоновані санкції щодо імпорту нафти є частиною шостого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії через її вторгнення в Україну. Пакет включає відключення найбільшого російського банку Ощадбанку від системи обміну повідомленнями SWIFT, заборону російських мовників у ЄС та накладання індивідуальних санкцій і заборону в'їзду для росіян.

У Євросоюзі вірять що консенсус щодо ембарго на нафту з РФ вдасться досягнути до саміту ЄС 30-31 травня.

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