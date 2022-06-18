Напис "SLAVA UKRAINI!" замайорів на будівлі Кембриджського університету

Про це пише Independent.

У п’ятницю, 17 червня, студенти та місцеві жителі Кембриджа публікували у соціальних мережах інформацію про появу банера, який вивішений на вершині будівлі в центрі міста.

Прессекретар Королівського коледжу сказав, що так висловили підтримку Україні.

"Громада вражена стражданнями та втратами, завданими російськими військовими по всій Україні останніми місяцями, а також катастрофічним впливом бойових дій на життя тисяч людей, включаючи студентів і науковців", - сказав речник.

У коледжі повідомляють, що встановлення банера між шпилями каплиці є ризикованим і його будуть змушені зняти, щоб не зашкодити структурі історичної будівлі, але повністю поділяють почуття авторів акції.

"З моменту вторгнення ми надаємо допомогу дослідникам, які опинилися у скрутному становищі через війну, а також нещодавно призначили першого з трьох переміщених учених на посаду наукових співробітників. У коледжі створили фонд для студентів-біженців із усіх районів конфлікту", - додав прессекретар.

6 травня у Оксфордському університеті повідомили про старт програми стипендій для безкоштовного навчання українських біженців.

16 червня ми повідомляли, що університет Норвегії запустив спеціальну програму вступу для українських біженців.

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