Наразі передумов для введення посиленого карантину немає, - КМДА

Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, передає пресслужба КМДА.

"Місто покладається на відповідальність бізнесу. Сьогодні ми не маємо передумов для введення обмежень. Проте, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян. Тим більше, що вступають у дію нові правила Кабміну, за якими пріоритет – у трудових колективів, які матимуть високий рівень імунізації", – зазначив він.

У КМДА зауважили, що масова вакцинація та заходи безпеки допоможуть пережити сплеск захворюваності без введення жорсткого карантину. Зокрема, не обмежуватиметься доступ до транспорту, а підприємці не зазнають значних втрат.

Упродовж доби 15 вересня було зареєстровано ​​​​5744 нових випадки COVID-19 (в тому числі 629 дітей та 95 медпрацівників), 101 людина померла, 1499 пацієнтів одужали.

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