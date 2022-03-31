Наразі ситуація з курсом гривні стабільна, – керівник Центру економічної стратегії
Гліб Вишлінський зауважив, що зараз ситуацію спрощує те, що ми отримуємо велику кількість фінансування валютою, це дозволяє підтримати валютні резерви Національного банку
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
"Гадаю, що Нацбанк, як консервативна установа, будуть зберігати ту політику, яку запровадили 24 лютого. Це і стабільний курс, обмеження імпорту на період воєнного стану", – зазначив Вишлінський.
Читайте також: Путін бачить, що стратегічно цю війну він вже не виграє, тому буде вдаватись до інших методів, — екскерівник Служби зовнішньої розвідки
Також експерт зауважив, якщо воєнний стан затягнеться, то буде необхідно переглянути цю політику: "На жаль, дозволи на оплату лише критичного імпорту стримують економіку. Українські підприємства у багатьох факторах залежать від імпортних постачань. Тож рано чи пізно від цього переліку критичного імпорту потрібно буде відмовлятись", – додав Вишлінський.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.67
-
EUR
Купівля 32.5Продаж 33.06
- Актуальне
- Важливе