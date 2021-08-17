Нардеп-борець Беленюк отримав звання старшого лейтенанта та "Вогнепальну зброю" від Тарана
Міністр оборони України Андрій Таран нагородив олімпійського чемпіона Жана Беленюка званням "старшого лейтенанта"
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони України.
Сьогодні, 17 серпня, у Міноборони України відбулось урочисте зібрання армійських чемпіонів та призерів Олімпіади-2020.
Міністр оборони України Андрій Таран привітав Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання "старший лейтенант" та нагородив спортсмена-депутата заохочувальною відзнакою "Вогнепальна зброя" — пістолетом ПМ.
30-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.
На Олімпіаді-2020 Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль.
- Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.
- 13 серпня в середмісті Києва невідомі намагались спровокувати конфлікт з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком на підставі кольору його шкіри.
- Президент Володимир Зеленський закликав поліцейських "жорстко реагувати на такі випадки".
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