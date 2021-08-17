Нардеп-борець Беленюк отримав звання старшого лейтенанта та "Вогнепальну зброю" від Тарана

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства оборони України.



Сьогодні, 17 серпня, у Міноборони України відбулось урочисте зібрання армійських чемпіонів та призерів Олімпіади-2020.



Міністр оборони України Андрій Таран привітав Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання "старший лейтенант" та нагородив спортсмена-депутата заохочувальною відзнакою "Вогнепальна зброя" — пістолетом ПМ.



30-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.



На Олімпіаді-2020 Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль.

Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.

13 серпня в середмісті Києва невідомі намагались спровокувати конфлікт з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком на підставі кольору його шкіри.

Президент Володимир Зеленський закликав поліцейських "жорстко реагувати на такі випадки".

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