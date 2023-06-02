Нардеп Бужанський відмовився говорити українською в ефірі телемарафону. Данілов заявив, що йому не місце в політиці
Народний депутат від "Слуги Народу" Максим Бужанський відмовився говорити українською в ефірі телемарафону, пославшись на російськомовних вояків
Інцидент стався 31 травня, передає одне з українських видань.
Бужанського запросили дати коментар, чому він єдиний проголосував проти запровадження 8 травня Днем перемоги над нацизмом.
Однак до обговорення так і не дійшло. Спершу нардеп проігнорував вітання "Слава Україні", а потім сказав: "Так, слава Україні...". Після цього він розпочав свій виступ російською.
На зауваження ведучого говорити державною мовою Бужанський відповів, що у законі про державну мову не згадується про зобов'язання депутатів говорити виключно українською.
"Відповідно до 10 статті Конституції, державна мова – українська, а держава гарантує свободу й розвиток інших мов", – сказав Бужанський і додав, що його всі розуміють, що більшість українців російськомовні, в тому числі українські військові.
Коментуючи інцидент із Бужанським, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що нардепу не місце в політиці.
"Недобиткам т.зв. русского міра, які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні. Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб", – написав він у Twitter.
- У лютому 2020 року Максим Бужанський відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані. Тоді він єдиний серед нардепів залишився сидіти.
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