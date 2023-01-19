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Нардеп Кучеренко: "Коболєв і Вітренко затягнули Нафтогаз на шлях збитків і шкоди енергобезпеці країни"

19 січня, 2023 четвер
19:58
Суспільство Андрій Коболєв

Народний депутат України Олексій Кучеренко зазначив, що у наступному опалювальному сезоні Україна буде мати проблеми з газом

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Коболєв і Вітренко по суті авантюристи. Той шлях, куди вони затягнули НАК "Нафтогаз України" призвів не просто до колосальних збитків, він привів ще до величезної шкоди енергобезпеці країни. 75 млрд грн недоплачені до бюджету збоку НАК "Нафтогаз", а це період Коболєва. 226 млрд грн неефективно використаних коштів - це висновок держаудиту. Чому тут не відкривається справа?", - наголосив Кучеренко.

За словами нардепа, зараз компанія Укргазвидобування видобуває 13 млрд кубів газу, товарного 12,5 млрд кубів, і нам не вистачає газу.

"Якби державна компанія Укргазвидобування, дочірня компанія Нафтогазу, видобувала 20 млрд кубів газу, як вони обіцяли, коли розпочиналася програма 20/20 у 2016 році. Ціну на газ нам підняли задля того, щоб збільшити видобуток. Якби ми зараз той газ видобували, у нас не було б проблем в енергетиці. Зараз ця компанія видобуває 13 млрд кубів газу, товарного 12,5 млрд кубів, і нам не вистачає газу. Тому Чернишов, нинішній очільник Нафтогазу, зараз у Давосі домовляється купувати газ по $800-1000 за 1000 кубів. Тобто це прямі збитки й пряма шкода державі. Дефіцит газу, який ми може не відчуємо цієї зими буде у майбутньому опалювальному сезоні, у нас будуть проблеми з газом. І це напряму пов'язано з провалом програми 20/20", - підкреслив Кучеренко.

  • 1 лютого 2022 року Державне бюро розслідувань провело обшуки в ексголови Нафтогазу Андрія Коболєва та в офісі Укртрансгазу у справі щодо відчуження газу на 2,2 млрд грн (~$78 млн за тодішнім курсом; нині це 3,2 млрд грн) у 2020 році. 
  • 19 січня представники НАБУ й САП повідомили екскерівнику Нафтогазу Андрію Коболєву підозру, його звинувачують у заволодінні понад 229 млн грн та пропонують запобіжний захід у вигляді арешту, або застави

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