Нардеп-"слуга" назвав можливі терміни перезавантаження ВРП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Костіна, закон передбачає одноразову перевірку всіх членів ради протягом півроку.

"Шість місяців може піти на перевірку, до трьох місяців, в оптимістичному варіанті, на судове оскарження і ще три місяці дає законопроєкт суб'єктам для ухвалення остаточного рішення. Термін може максимально становити щонайбільше рік. Але ми розуміємо, що етична рада перевірятиме відразу не всіх чинних членів ВРП. Перевірка буде проходити таким чином, щоб у ВРП був кворум", - сказав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.