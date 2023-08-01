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Нардеп Железняк: Україна провалила дедлайн по двох пунктах із меморандуму з МВФ

1 серпня, 2023 вiвторок
19:02
Економіка Ярослав Железняк

У вівторок, 1 серпня, Україна пропустила кінцевий термін виконання по двох пунктах, прописаних у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ)

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що пункти №8 і №9, дедлайни з яких провалила Україна, є структурними маяками щодо реформи "Оператора ГТС" (ОГТС) та повернення е-декларування для посадовців. Дедлайн по обох пунктах був призначений на кінець липня 2023 року.

Пункт №8 передбачав передачу ОГТС під пряме підпорядкування Міністерства енергетики та прийняття нового статут. За словами Железняка, тут наразі ухвалено лише закон №9311 про оптимізацію ОГТС.

"Але він навіть до середини серпня не буде підписаний, а ще треба потім за ним зробити всі дії", - написав Железняк.

Пункт №9 перебрав повернення електронного декларування після прийняття закону. Нардеп стверджує, що тут наразі є лише перше читання, і до кінця серпня точно не буде другого.

"Тут звичайно є надія на те, що до кінця вересня - початку жовтня, коли почнеться черговий перегляд програми МВФ, ми можемо все ж таки встигнути виконати ці пункти. Але все ж таки поки дедлайни тут порушені", - підсумував нардеп.

  • 21 березня Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакета фінансування.
Суспільство
Україна
МВФ
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