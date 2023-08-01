Нардеп Железняк: Україна провалила дедлайн по двох пунктах із меморандуму з МВФ
У вівторок, 1 серпня, Україна пропустила кінцевий термін виконання по двох пунктах, прописаних у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ)
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що пункти №8 і №9, дедлайни з яких провалила Україна, є структурними маяками щодо реформи "Оператора ГТС" (ОГТС) та повернення е-декларування для посадовців. Дедлайн по обох пунктах був призначений на кінець липня 2023 року.
Пункт №8 передбачав передачу ОГТС під пряме підпорядкування Міністерства енергетики та прийняття нового статут. За словами Железняка, тут наразі ухвалено лише закон №9311 про оптимізацію ОГТС.
"Але він навіть до середини серпня не буде підписаний, а ще треба потім за ним зробити всі дії", - написав Железняк.
Пункт №9 перебрав повернення електронного декларування після прийняття закону. Нардеп стверджує, що тут наразі є лише перше читання, і до кінця серпня точно не буде другого.
"Тут звичайно є надія на те, що до кінця вересня - початку жовтня, коли почнеться черговий перегляд програми МВФ, ми можемо все ж таки встигнути виконати ці пункти. Але все ж таки поки дедлайни тут порушені", - підсумував нардеп.
- 21 березня Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакета фінансування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.55
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе