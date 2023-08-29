Нардепа Гунька, якого підозрюють у хабарі $85 тис., залишили під вартою
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 29 серпня, залишила під вартою нардепа Анатолія Гунька: його підозрюють в отриманні хабаря розміром $85 тисяч
Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Зазначається, що апеляційна палата ВАКС залишила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 30 мільйонів гривень без змін.
"29 серпня 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення слідчого судді ВАКС, яким народному депутату обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.
Рішення набуло сили та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.
Що відомо про Гунька
8 серпня правоохоронці затримали народного депутата Анатолія Гунька та двох його спільників, які нібито отримали "винагороду" у розміні 85 тис. доларів за розв’язання питання щодо передачі в оренду підприємцю державних земель Національної академії аграрних наук України. На той час Гунько був головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах в установах та організаціях Національної академії аграрних наук. Того ж дня нардепу повідомили про підозру.
9 серпня його взяли під варту у залі суду з альтернативою внесення грошової застави у розмірі 30 млн грн.
На наступний день Анатолія Гунька виключили із фракції "Слуги Народу".
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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