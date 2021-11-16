Нардепа Киву позбавили права на нагородну зброю за негідну поведінку, - Монастирський
Нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллю Киву позбавили права на нагородну зброю
Про це повідомив міністр внутршніх справ України Денис Монастирський.
"Сьогодні підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року. Підстава - його негідна поведінка і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені українського народу", - сказав Монастирський.
Міністр МВС наголосив, що перед законом рівні усі, у тому числі депутати. За його словами, право на нагородну зброю забиратимуть у всіх, хто буде використовувати зброю для провокацій чи роздмухувати ненависть суспільства.
Також Монастирський наголосив, що до кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї.
"Процес оформлення мисливської та спортивної зброї буде спрощено, а контроль за її зберіганням та навчанням - суттєво посилено", - сказав Монастирський.
- Нагадаємо, 15 жовтня Кива записав ролик з автоматом у руці. Він здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк. Нардеп заявив, що "святкував" загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року вбили у Мюнхені.
- 26 жовтня правоохоронці відкрили кримінальне провадження через стрілянину Киви з автоматичної зброї.
- 6 листопада Кива виклав у мережу відео, де він стріляв з автомату по портретам провідника ОУН Степана Бандери й головнокомандувача УПА Романа Шухевича.
- 16 листопада Державне бюро розслідувань провело обшуки у Іллі Киви за фактом стрілянини з автомата.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.57
-
EUR
Купівля 29.85Продаж 30.28
- Актуальне
- Важливе