Нардепа Киву позбавили права на нагородну зброю за негідну поведінку, - Монастирський

Про це повідомив міністр внутршніх справ України Денис Монастирський.



"Сьогодні підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року. Підстава - його негідна поведінка і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені українського народу", - сказав Монастирський.



Міністр МВС наголосив, що перед законом рівні усі, у тому числі депутати. За його словами, право на нагородну зброю забиратимуть у всіх, хто буде використовувати зброю для провокацій чи роздмухувати ненависть суспільства.



Також Монастирський наголосив, що до кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї.



"Процес оформлення мисливської та спортивної зброї буде спрощено, а контроль за її зберіганням та навчанням - суттєво посилено", - сказав Монастирський.



Нагадаємо, 15 жовтня Кива записав ролик з автоматом у руці. Він здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк. Нардеп заявив, що "святкував" загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року вбили у Мюнхені.

26 жовтня правоохоронці відкрили кримінальне провадження через стрілянину Киви з автоматичної зброї.

6 листопада Кива виклав у мережу відео, де він стріляв з автомату по портретам провідника ОУН Степана Бандери й головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

16 листопада Державне бюро розслідувань провело обшуки у Іллі Киви за фактом стрілянини з автомата.