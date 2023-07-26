А от чому це відбувається з ними — на це шукають відповідь виключно поза своїм середовищем. За малим виключенням спроб усвідомити власну/системну відповідальність — у загальній масі публікацій все зводиться до "вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут"…

Передивився (бо сил і натхнення читати "простирадло" довжелезного тексту нема) допис однієї відомої МП-ігумені. А якраз перед цим передивився доповідь Гундяєва на квазісоборі архієреїв МП під Москвою.

І от ці два текстових простирадла просто склалися, як Інь та Янь, у цілісну (вибачте за мій французький) хрєнь МП.

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Біленьке простирадло ігумені та чорне Гундяєва — гармонійно доповнюють одне одного. Бо вона перелічує наслідки. А він — дає зрозуміти їхню причину.

Шовіністична, великодержавна, етнофілетична і сервілістична щодо Кремля ідеологія "русского міра", "святой Русі", "єдінства народа", яку десятиліттями плекав і насаджував Гундяєв і Моспатріархія — причина. Послідовники її в Україні — збирають плоди з цієї тернини. Бо вони так само десятиліттями цю тернину поливали єлєйними байками, плекали "пророцтвами старців" та книжечками про "Рассію пєрєд втарим прішествієм", прикрашали іншими "благочестивими" фофудьями…

Хіба не ігуменя і такі, як вона, роками голосом і справами "крєпілі єдінства істарічєскай Русі"? Хіба не вони ще недавно скандували "наш патріарх — Кіріл!" і влаштовували йому гастролі Україною? Він хіба тоді був інший, ніж зараз? Мета гастролей була інша, ніж у його заяв зараз? Чи ви цього не бачили?

Бачили — але тоді вам на голову ще не падали "благословенні" Гундяєвим, почесним професором ракетної академії "імені Пєтра вєлікава"(!), та його попами ракети й бомби. По вас не стріляли "освячені" танки. І тоді ви відчували себе по інший бік боротьби між "русскім міром" та українською ідентичністю. Ви відчували себе переможцями "раскольнікав і самасвятав", "хранітєлямі атєческай вєри". Вас заворожувала лубкова "велич" "праваславнай дєржави".

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І от тепер ви дивуєтеся, чому люди радуються звільненню храмів від ярма МП. Чому з нетерпінням чекають, коли "русскій мір" піде нарешті з українських святинь. Бо, на відміну від вас, народ добре усвідомив причинно-наслідковий звʼязок між діяльністю Павла Лебідя та російськими ракетами по Києву, між "образамі царя-мучєніка" по ваших храмах — і війною заради реставрації тієї імперії, від якої той цар зрікся.

Якщо для вас Біблія — авторитет, то пригадайте, чому Христос прокляв смоковницю без плодів. Чому сказав - "Ось залишається вам дім ваш порожнім". Чому, йдучи за сліпим вождем, ви опинилися там, де Господь пророкував — у прірві.

І може нарешті почнете усвідомлювати, що нинішні події з вами — це буря, яка виросла з того вітру, який ви так старанно сіяли у минулі десятиліття.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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