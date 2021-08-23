Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою, - Баюл про зміну громадянства
Перша олімпійська чемпіонка Незалежної України, фігуристка Оксана Баюл прокоментувала відмову від українського паспорта
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Я всім за все дякую. Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою", - написала Баюл у своєму Instagram.
Оксана Баюл відмовилась від українського громадянства та прийняла американське.
Перед цим вона образилася на президента Володимира Зеленського за відсутність запрошення на святкування 30-річчя Незалежності України.
Нагадаємо, Баюл неодноразово мала проблеми зі спиртним. У Сполучених Штатах Баюл відбувала покарання за п'яне ДТП.
Погляди Баюл достатньо суперечливі. З одного боку, вона підтримувала українців під час Революції Гідності, з іншого - прихильно ставиться до РФ.
2010 року вона повернулася на Батьківщину й почала викладати у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова, проте вже за чотири місяці повернулася назад.
- Разом з тим, слід нагадати, що саме після перемоги Оксани Баюл Гімн України вперше офіційно звучав на Олімпіаді. Це було взимку 1994 року в норвезькому Ліллехаммері.
- 22 серпня перша олімпійська чемпіонка Незалежної України, фігуристка Оксана Баюл вирішила відмовитися від українського паспорта.
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