Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою, - Баюл про зміну громадянства

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Я всім за все дякую. Народилася росіянкою, виграла золото за Україну, а помру американкою", - написала Баюл у своєму Instagram.



Оксана Баюл відмовилась від українського громадянства та прийняла американське.

Перед цим вона образилася на президента Володимира Зеленського за відсутність запрошення на святкування 30-річчя Незалежності України.



Нагадаємо, Баюл неодноразово мала проблеми зі спиртним. У Сполучених Штатах Баюл відбувала покарання за п'яне ДТП.



Погляди Баюл достатньо суперечливі. З одного боку, вона підтримувала українців під час Революції Гідності, з іншого - прихильно ставиться до РФ.



2010 року вона повернулася на Батьківщину й почала викладати у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова, проте вже за чотири місяці повернулася назад.

Разом з тим, слід нагадати, що саме після перемоги Оксани Баюл Гімн України вперше офіційно звучав на Олімпіаді. Це було взимку 1994 року в норвезькому Ліллехаммері.

22 серпня перша олімпійська чемпіонка Незалежної України, фігуристка Оксана Баюл вирішила відмовитися від українського паспорта.

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